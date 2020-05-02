Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом
Владимир Якушев, возглавляющий Минстрой РФ, заразился коронавирусом. Чиновник находится в нормальном состоянии. Ситуацию прокомментировала пресс-служба ведомства.
Первый положительный тест на КВИ пришел у заместителя министра Дмитрия Волков. У Якушева никаких симптомов длительное время не было. 1 мая он прошел КТ и узнал о заражении. После недолгих раздумий чиновник решил лечиться в одной из клиник Москвы. Никита Стасишин назначен врио главы Минстроя.
80% штата министерства отправлены на дистанционную работу. Оставшиеся сотрудники регулярно проходят тесты на COVID-19, чтобы не допустить распространения инфекции.
Ранее положительный анализ получил Михаил Мишустин. Премьер-министр лечится в домашних условиях, а его обязанности исполняет Андрей Белоусов.
Первый положительный тест на КВИ пришел у заместителя министра Дмитрия Волков. У Якушева никаких симптомов длительное время не было. 1 мая он прошел КТ и узнал о заражении. После недолгих раздумий чиновник решил лечиться в одной из клиник Москвы. Никита Стасишин назначен врио главы Минстроя.
80% штата министерства отправлены на дистанционную работу. Оставшиеся сотрудники регулярно проходят тесты на COVID-19, чтобы не допустить распространения инфекции.
Ранее положительный анализ получил Михаил Мишустин. Премьер-министр лечится в домашних условиях, а его обязанности исполняет Андрей Белоусов.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:15