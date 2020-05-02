АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом

Владимир Якушев, возглавляющий Минстрой РФ, заразился коронавирусом. Чиновник находится в нормальном состоянии. Ситуацию прокомментировала пресс-служба ведомства.
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом

Первый положительный тест на КВИ пришел у заместителя министра Дмитрия Волков. У Якушева никаких симптомов длительное время не было. 1 мая он прошел КТ и узнал о заражении. После недолгих раздумий чиновник решил лечиться в одной из клиник Москвы. Никита Стасишин назначен врио главы Минстроя.

80% штата министерства отправлены на дистанционную работу. Оставшиеся сотрудники регулярно проходят тесты на COVID-19, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее положительный анализ получил Михаил Мишустин. Премьер-министр лечится в домашних условиях, а его обязанности исполняет Андрей Белоусов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился…
Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не…
Ученые из Австралии доказали разрушающее влияние смартфона на позвоночник…
Журналист Сергей Минаев нашел архивный снимок Децла, разбирая вещи в…
Техдиректор Volkswagen Маттиас Рабе: «Репутация Нюрбургринга как лучшего полигона…
Никита Джигурда о своей любви к нецензурной лексике: «Я последний…
Как подготовить автомобиль к летнему…
Россияне отмечают день Ивана Ветхопещерника: Что принято и нельзя делать в…
Алёна Водонаева удивила фанатов откровенной фотосессией из…
Универсал Tesla выставили на продажу за 224 тыс.…
Эпидемиолог Сара Коби озвучила три сценария окончания пандемии…
Оксана Самойлова пожаловалась на выросший за время карантина…
Елена Малышева пожаловалась поклонникам на сильный…
Honor представил три новых бюджетных смартфона, составивших конкуренцию…
Агата Муцениеце считает своего крестного отца примером настоящего…
Эксперт по королевской семье об отсутствии венчального кольца на пальце принца Уильяма: "Он не смирился со статусом…
Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла…
В Сети появились первые изображения нового Jaguar XJ с…
Актриса Анна Кошмал рассказала о романтических отношениях с оператором сериала…
Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90…
Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима…
Милош Бикович встретил 1 мая с маленьким котенком и…
Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета…
В РФ после выхода iPhone SE подешевел IPhone 8…
Над Уралом 60 лет назад сбили американский самолет-шпион…
Актриса Ксения Алферова предложила поклонникам танцевать на…
Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии…
Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники…
Просмотреть все новости