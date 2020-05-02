Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не богато»

«Елена много лет работает на Первом канале и получает хорошие гонорары. Она прекрасный доктор, который находит время на продвижение своего бизнеса. Если сравнить ее доходы с заработком зарубежных звезд, то вы увидите, что Малышева живет не богато», - передает bimru.ru.



