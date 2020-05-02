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Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не богато»

Владимир Соловьев впервые прокомментировал скандальное расследование о многомиллионном состоянии Елены Малышевой, проведенное Алексеем Навальным. Журналист встал на защиту ведущей программы «Здоровье», заявив, что она живет не богато.
Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не богато»

Навальный провел расследование и выяснил, что на Малышеву оформлены две квартиры и огромный особняк в Нью-Йорке. Недвижимость оценена в 10 млн долларов. Оппозиционер назвал врача пропагандисткой, зарабатывающей благодаря поддержке действующей в России власти. Хейтеры мгновенно «атаковали» страницу ведущей в Instagram, поэтому ей пришлось закрыть комментарии.
«Елена много лет работает на Первом канале и получает хорошие гонорары. Она прекрасный доктор, который находит время на продвижение своего бизнеса. Если сравнить ее доходы с заработком зарубежных звезд, то вы увидите, что Малышева живет не богато», - передает bimru.ru.

Ранее Малышева пожаловалась фанатам на мучающий ее сильный кашель.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08

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