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Как подготовить автомобиль к летнему сезону

Эксперты отмечают, что карантин является отличным временем для того, чтобы привести автомобиль в порядок до наступления летнего периода. Это позволит избежать неожиданных проблем во время езды, а также денежных затрат на ремонт.
Как подготовить автомобиль к летнему сезону

В первую очередь следует вымыть кузов и салон, очистить багажник, осмотреть запасное колесо и нишу для него. В последней может скапливаться влага и плесень. Затем можно приступать к моторному отсеку, помыв аккуратно двигатель, затем снять и очистить защиту картера, убрать соль с днища, а также колесных арок. После можно приступать к очистке радиатора внутри и снаружи. Процедура предусматривает снятие узла, поэтому стоит купить новый антифриз. Слитую из охлаждающей системы жидкость стоит утилизировать, так как она токсична. Далее эксперты советуют промыть оба круга, после чего заливать новую "охлаждайку". При этом нужно тщательно осмотреть пробку и перепускной клапан на предмет повреждения или наличия коррозии, а также не пропустить мимо внимания состояние самого резервуара.

Следующим шагом выступает диагностика патрубков системы. Все поврежденные или потрескавшиеся элементы стоит заменить. В завершение необходимо уделить внимание осмотру помпы, она не должна течь или иметь подтеки и капли. В таком случае следует произвести замену, так как это говорит о выходе детали из строя.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 03:00

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