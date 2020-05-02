Журналист Сергей Минаев нашел архивный снимок Децла, разбирая вещи в шкафу
Журналист Сергей Минаев решил разобрать вещи в шкафу во время карантина. В процессе этой работы он нашел архивный снимок рэпера Децла, который сделан более 10 лет назад.
"Довольно неожиданная для меня находка в шкафу. Снимок сделан во время съёмок нашей с Ружейниковым программы «Игры Идиотов». Скорее всего, это было в 2007 или самом начале 2008 года", - сообщил журналист.
Фанаты поблагодарили Минаева за такую публикацию, которая напомнила им о талантливом исполнителе. К слову, жизнь Кирилла Толмацкого оборвалась в феврале прошлого года из-за острой сердечной недостаточности. Смерть стала шоком для фанатов кумира, а также его знакомых и коллег.
"Довольно неожиданная для меня находка в шкафу. Снимок сделан во время съёмок нашей с Ружейниковым программы «Игры Идиотов». Скорее всего, это было в 2007 или самом начале 2008 года", - сообщил журналист.
Фанаты поблагодарили Минаева за такую публикацию, которая напомнила им о талантливом исполнителе. К слову, жизнь Кирилла Толмацкого оборвалась в феврале прошлого года из-за острой сердечной недостаточности. Смерть стала шоком для фанатов кумира, а также его знакомых и коллег.