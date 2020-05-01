Эпидемиолог Сара Коби озвучила три сценария окончания пандемии коронавируса





Эти три пандемии случились с жителями планеты за последние 100 лет. Первый вариант развития событий заключается в том, что вирус станет менее опасным, так как мутирует. Это произошло с «испанкой», которая прогрессировала во время Первой мировой войны. Пандемию спровоцировал вирус N1H1, который стремительно распространился по миру. Из-за военного времени происходило активное движение большого количества людей, а также в этот период начал развиваться железнодорожный транспорт, появились быстроходные корабли и дирижабли. В результате таких изменений третья часть планеты переболела «испанкой». Согласно различным версиям экспертов, этот вирус гриппа унес 50-100 миллионов жизней. Всего было три волны эпидемии, причем самая опасная – вторая. Закончилась пандемия из-за того, что у большинства жителей Земли выработался иммунитет к вирусу N1H1.Второй сценарий, как отметила Сара Коби, заключается в эффективности ограничительных мер. В пример эпидемиолог привела вспышку атипичной пневмонии, которая произошла в 2002 и 2003 годах. Пандемию спровоцировал вирус SARS-CoV, а затронула болезнь 29 государств мира. Атипичная пневмония унесла жизнь каждого десятого пациента, а смертность после 50 лет составляла около 50%. Распространение вируса по миру удалось остановить благодаря эпидемиологическому контролю. Однако в отличии от Covid-19 симптомы у этой болезни более явные, а также она не настолько заразна.Последний сценарий основан на изобретении вакцины, как в случае с пандемией свиного гриппа в 2009 году. Всего из-за вируса, вызванного штаммом N1H1, в мире скончались около 18 500 человек. Ученые нашли эффективный лекарственный препарат, а спустя шесть месяцев была создана вакцина. После проведения прививочной компании опасности вторая волна свиного гриппа не несла. Сара Коби считает, что в случае с Covid-19 может сработать сочетание этих трех сценариев пандемий.