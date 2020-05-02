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Ученые из Австралии доказали разрушающее влияние смартфона на позвоночник человека

Ученые из Австралии во время исследования пришли к выводу, что смартфоны способны спровоцировать разрушение позвоночника. Авторы научной работы призывают врачей обратить внимание на результаты их эксперимента.

Специалисты University of South Australia отмечают, больше 3 млрд людей в мире каждый день рассылают большое количество сообщений, вследствие чего спинной хребет получает дополнительную нагрузку, а изгиб шеи меняется. Учёные решили провести эксперимент в Таиланде, в ходе которого были отобраны 30 пользователей в возрасте от 18 до 25 лет. Добровольцы использовали мобильные телефоны в повседневной жизни по 8 часов в день. Общение в виртуальном мире привело к множественной деформации туловища, ног и шеи, угрожающих возникновением скелетно-мышечных болезней.

Во время опроса почти 800 студентов разных университетов Таиланда, для которых использование смартфонов является обязательной частью жизни, было выявлено, что 32% респондентов ощущали боли в области шейных позвонков, 26% отмечали на боль в плечах. Также неприятные ощущения наблюдались в районе поясницы, небольшое количество участников эксперимента сообщили о боли в запястьях. Специалисты уверены, для избегания проблем с осанкой необходимо разъяснять последствия использования смартфонов длительное время. Для этого подойдут беседы с родителями и детьми.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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