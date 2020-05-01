Алёна Водонаева удивила фанатов откровенной фотосессией из ванной
Российская телеведущая Алёна Водонаева вместе с сыном Богданом полтора месяца находится на самоизоляции из-за коронавируса. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» вообще не выходит на улицу, поэтому решила удивить фанатов откровенной фотосессией из ванной комнаты.
Недавно Алёна Водонаева дала волю эмоциям и призналась поклонникам, что плачет на самоизоляции, так как в закрытом пространстве не может долго находиться, ей не хватает работы и общения. А сегодня телеведущая разместила в Instagram-аккаунте провокационный пост «Сидим дома», где показала серию откровенных фото, на них экс-участница реалити-шоу «Дом-2» принимает ванну.
Водонаева, пытаясь развлечь себя и поклонников, не впервые устраивает подобные фотосессии в своём доме через FaceTime. На пикантных снимках модель позирует в белом прозрачном платье, демонстрируя фанатам свою фигуру. Фолловеры отметили, что самоизоляция проходит весело, фото шикарные и формы звезды тоже.
Ранее Алена Водонаева насмешила своих подписчиков фотографией «без левой груди», пост блогера вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.
Недавно Алёна Водонаева дала волю эмоциям и призналась поклонникам, что плачет на самоизоляции, так как в закрытом пространстве не может долго находиться, ей не хватает работы и общения. А сегодня телеведущая разместила в Instagram-аккаунте провокационный пост «Сидим дома», где показала серию откровенных фото, на них экс-участница реалити-шоу «Дом-2» принимает ванну.
Водонаева, пытаясь развлечь себя и поклонников, не впервые устраивает подобные фотосессии в своём доме через FaceTime. На пикантных снимках модель позирует в белом прозрачном платье, демонстрируя фанатам свою фигуру. Фолловеры отметили, что самоизоляция проходит весело, фото шикарные и формы звезды тоже.
Ранее Алена Водонаева насмешила своих подписчиков фотографией «без левой груди», пост блогера вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.