Елена Малышева пожаловалась поклонникам на сильный кашель

Доктор Малышева успокоила фолловеров, что это не коронавирус, хотя симптоматика была очень похожа. Ведущая вспомнила, как они обсуждали темы будущих телепередач, и ей пришлось остановиться, так как душил «кашель». Врач призналась, что антител у нее нет, но есть такие вирусы, которые «приходят и уходят».Телеведущая убеждена, что коронавирусная инфекция не так страшна, как ее описывают. Поэтому она призывает поклонников сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Недавно было опубликовано исследование ученых из Германии, в котором говорится о том, что заразится COVID-19 с поверхностей невозможно. Елена Малышева отметила, что в больницах все равно продолжают все мыть и протирать. Однако главный врач страны переживает за старшего сына, который работает в реанимации, где лежат больные коронавирусом. Ему каждый день приходится контактировать с зараженными пациентами.По словам ведущей программы «Жить здорово!», вакцина от коронавируса появится примерно через год. Елена Малышева призвала людей думать о врачах, если болезнь протекает в легкой форме, не ехать в больницу. В 80% случаев COVID-19 протекает как ОРЗ. Население планеты адаптируется к этому вирусу и в будущем будут небольшие всплески заболевания весной и осенью.