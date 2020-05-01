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Елена Малышева пожаловалась поклонникам на сильный кашель

Во время самоизоляции Елена Малышева часто общается со своими поклонниками в прямых эфирах. Недавно телеведущая рассказала, что примерно месяц назад ее мучил сильный кашель, из-за которого она даже не могла говорить.
Елена Малышева пожаловалась поклонникам на сильный кашель

Доктор Малышева успокоила фолловеров, что это не коронавирус, хотя симптоматика была очень похожа. Ведущая вспомнила, как они обсуждали темы будущих телепередач, и ей пришлось остановиться, так как душил «кашель». Врач призналась, что антител у нее нет, но есть такие вирусы, которые «приходят и уходят».

Телеведущая убеждена, что коронавирусная инфекция не так страшна, как ее описывают. Поэтому она призывает поклонников сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Недавно было опубликовано исследование ученых из Германии, в котором говорится о том, что заразится COVID-19 с поверхностей невозможно. Елена Малышева отметила, что в больницах все равно продолжают все мыть и протирать. Однако главный врач страны переживает за старшего сына, который работает в реанимации, где лежат больные коронавирусом. Ему каждый день приходится контактировать с зараженными пациентами.

По словам ведущей программы «Жить здорово!», вакцина от коронавируса появится примерно через год. Елена Малышева призвала людей думать о врачах, если болезнь протекает в легкой форме, не ехать в больницу. В 80% случаев COVID-19 протекает как ОРЗ. Население планеты адаптируется к этому вирусу и в будущем будут небольшие всплески заболевания весной и осенью.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:49

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