Honor представил три новых бюджетных смартфона, составивших конкуренцию iPhone





Honor 9C является старшим среди смартфонов данной линейки. Аппарат оснащен дисплеем на 6,39 дюйма, полезное пространство которого занимает до 90%. В качестве сердца гаджета используется процессор Kirin 710A на 8 ядер. Система камер представлена 3 объективами. Первый, являющийся основным, на 48 Мп. Также смартфон оборудован широкоугольным объективом на 8 Мп и датчиком глубины резкости на 2 Мп. Гаджет оснащен довольно мощным аккумулятором – 4000 мАч. Цена модели составляет 12 990 рублей.Среднюю позицию представляет Honor 9A, стоимость которого 10 990 рублей. Дисплей - 6,3 дюйма. Он оборудован вырезом под фронтальную камеру. Процессор Mediatek 8-ядерный. В наличии имеется камера с тремя объективами, однако основной модуль - 13 Мп. Honor 9S расположен на низшем уровне, поскольку обладает скромной комплектацией. Его цена составляет – 6 990 рублей. Экран имеет разрешение 1440 х 720, диагональ - 5,45 дюйма. У основной и фронтальной камеры разрешение матриц - 8 и 5 Мп соответственно. Процессор такой же, как и у среднего звена.