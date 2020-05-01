Агата Муцениеце считает своего крестного отца примером настоящего мужчины
Известная актриса Агата Муцениеце поздравила своего крестного отца с днем рождения, который он отмечает в первый день мая. В комментарии к опубликованному в Instagram посту пока еще супруга Павла Прилучного назвала именинника примером настоящего мужчины.
В настоящее время Агата Муцениеце пытается наладить жизнь после стресса, перенесенного из-за скандала с Прилучным. Актриса обвинила супруга в рукоприкладстве и грубом обращении, после чего заявила о решении подать на развод. На фоне этого артистка решила показать пример настоящего мужчины, которым является ее крестный отец по имени Никита.
Фолловеры принялись комментировать пост своего кумира, обращаясь к имениннику с просьбой защитить свою крестную дочь от зла, бед и проблем в жизни.
В настоящее время Агата Муцениеце пытается наладить жизнь после стресса, перенесенного из-за скандала с Прилучным. Актриса обвинила супруга в рукоприкладстве и грубом обращении, после чего заявила о решении подать на развод. На фоне этого артистка решила показать пример настоящего мужчины, которым является ее крестный отец по имени Никита.
"Ты с самого моего детства являешься моим плечом опоры, самый лучший крестный и настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном для всех году, пожелаю тебе не болеть, все остальное будет!" - написала Муцениеце в подписи к публикации.
Фолловеры принялись комментировать пост своего кумира, обращаясь к имениннику с просьбой защитить свою крестную дочь от зла, бед и проблем в жизни.