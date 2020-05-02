Техдиректор Volkswagen Маттиас Рабе: «Репутация Нюрбургринга как лучшего полигона переоценена»





Свое мнение топ-менеджер автопроизводителя высказал во время общения с журналистами британского издания Autocar. Маттиас Рабе считает, что для тестирования обычных машин важен не сам полигон «Северной петли», а сочетание трасс и проселочной дороги, которые ведут к Нюрбургрингу. Однако представитель Volkswagen признает, что альтернатив для доводки гоночных версий и спорткаров практически нет.По словам Маттиаса Рабе, при работе над новым Volkswagen Golf GTI инженеры не преследовали цель сделать авто быстрым на Нюрбургринге. Разработчики хотели построить сбалансированную версию хэтчбека, на котором «приятно возвращаться с полигона». «Северную петлю» немецкий бренд также использовал для того, чтобы протестировать возможности электрической версии спортпрототипа ID.R.