Эксперт по королевской семье об отсутствии венчального кольца на пальце принца Уильяма: "Он не смирился со статусом семьянина"





Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 9-ю годовщину свадьбы. Праздник прошел в узком семейном кругу из-за соблюдения самоизоляции всеми членами королевской семьи. По случаю годовщины в официальном аккаунте в Instagram опубликовали фотографию с венчания герцога и герцогини Кембриджских. Некоторые поклонники королевской семьи обратили внимание, на пальце принца Уильяма отсутствует венчальное кольцо.Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, «у принца есть личные причины» отказаться от символа брака. Однако он также добавил, что герцогу Кембриджскому «не нравятся украшения». Большинство психологов сошлись на том, что данная причина не является основательной, поскольку все мужчины в королевской семье не снимают свои кольца. Однако принц Уильям предпочел хранить его в шкатулке. Некоторые эксперты по королевской семье уверены, данное украшение является напоминанием об утраченной им свободе. Кейт Миддлтон 11 лет ждала, пока герцог Кембриджский решится сделать ей предложение руки и сердца. Принц Уильям очень тяжело расставался со своей свободой. Несмотря на то, что у него есть супруга и трое детей, он до сих пор не смирился с этим.