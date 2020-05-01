АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Эксперт по королевской семье об отсутствии венчального кольца на пальце принца Уильяма: "Он не смирился со статусом семьянина"

Поклонники королевской семьи заметили на снимке, сделанном после венчания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отсутствие венчального кольца на пальце герцога Кембриджского. Эксперт отмечает, он так и не смирился со статусом семьянина.

Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 9-ю годовщину свадьбы. Праздник прошел в узком семейном кругу из-за соблюдения самоизоляции всеми членами королевской семьи. По случаю годовщины в официальном аккаунте в Instagram опубликовали фотографию с венчания герцога и герцогини Кембриджских. Некоторые поклонники королевской семьи обратили внимание, на пальце принца Уильяма отсутствует венчальное кольцо.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, «у принца есть личные причины» отказаться от символа брака. Однако он также добавил, что герцогу Кембриджскому «не нравятся украшения». Большинство психологов сошлись на том, что данная причина не является основательной, поскольку все мужчины в королевской семье не снимают свои кольца. Однако принц Уильям предпочел хранить его в шкатулке. Некоторые эксперты по королевской семье уверены, данное украшение является напоминанием об утраченной им свободе. Кейт Миддлтон 11 лет ждала, пока герцог Кембриджский решится сделать ей предложение руки и сердца. Принц Уильям очень тяжело расставался со своей свободой. Несмотря на то, что у него есть супруга и трое детей, он до сих пор не смирился с этим.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Самойлова пожаловалась на выросший за время карантина…
Елена Малышева пожаловалась поклонникам на сильный…
Honor представил три новых бюджетных смартфона, составивших конкуренцию…
Агата Муцениеце считает своего крестного отца примером настоящего…
Эксперт по королевской семье об отсутствии венчального кольца на пальце принца Уильяма: "Он не смирился со статусом…
Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла…
В Сети появились первые изображения нового Jaguar XJ с…
Актриса Анна Кошмал рассказала о романтических отношениях с оператором сериала…
Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90…
Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима…
Милош Бикович встретил 1 мая с маленьким котенком и…
Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета…
В РФ после выхода iPhone SE подешевел IPhone 8…
Над Уралом 60 лет назад сбили американский самолет-шпион…
Актриса Ксения Алферова предложила поклонникам танцевать на…
Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии…
Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники…
Новый кроссовер Renault Kadjar получит гибридные…
Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые…
Ученые нашли ведущую к смерти при коронавирусе аномальную…
После расставания с рэпером Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать 5 миллионов в…
Xiaomi выпустит 6 новых ноутбуков, в двух установят процессоры AMD Ryzen…
Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в…
Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей…
Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня поддержала оскандалившуюся Регину…
Складной Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс. рублей не прошел тесты…
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый…
Эксперты назвали ТОП-5 самых бюджетных автомобилей на рынке…
Просмотреть все новости