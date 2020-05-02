Никита Джигурда о своей любви к нецензурной лексике: «Я последний романтик»





К этому Джигурду подтолкнул его сын. Чтобы заслужить любовь и уважение наследника, шоумен решил написать книгу с нецензурной лексикой. До этого сыну не удалось прочитать книгу отца со стихами, после чего Джигурда, поинтересовавшись у наследника, понял, что ему нравится творчество Сергея Шнурова. На вопрос о причине такого предпочтения Джигурда получил ответ, что дело не в мате, а в том, что отец просто является романтиком, а это сейчас не модно.К слову, в настоящее время старшему сыну Никиты Джигурды Владимиру 26 лет. Он появился на свет в браке актера с Мариной Есипенко. Также у барда есть двое детей от Марины Анисиной.