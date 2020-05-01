АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла собак

Поп-певица Наталья Подольская во время самоизоляции из-за коронавируса выгуляла собак в шикарном вечернем платье. Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, на котором запечатлена с тремя борзыми у входа в особняк.
Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла собак

37-летняя Наталья Подольская заявила своим подписчикам, что собралась в роскошном одеянии не на светский раут, а решила выгулять собак перед сном. Супруга эстрадного певца Владимира Преснякова отметила, что в связи с пандемией коронавируса это единственный способ показать фанатам шикарное вечернее платье. Фолловеры пошутили, что именно в таком роскошном образе нужно выгуливать собак, отмечая отличный прогулочный костюм исполнительницы, а хейтеры оставили негативные комментарии: «А кто-то сейчас в однушке с кучей родственников на это смотрит».

Следующим постом звезда рассекретила себя: «Прошлое фото сделано на съёмках клипа «Проиграл». У меня и собаки-то нет. А этим самым трогательным фото я хочу поздравить Вас с Первомаем и лишний раз сказать: Берегите своих близких! Нет ничего дороже семьи. Фото сделано 2 года назад, Тёме здесь неполных 3 года».

Ранее сообщалось, что звёздная пара на самоизоляции не скучает: Владимир Пресняков сделал своей супруге Наталье Подольской новую причёску. Так как в условиях социального дистанцирования салоны красоты закрыты, певец отлично справился с ролью парикмахера, покрасив жене волосы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла…
В Сети появились первые изображения нового Jaguar XJ с…
Актриса Анна Кошмал рассказала о романтических отношениях с оператором сериала…
Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90…
Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима…
Милош Бикович встретил 1 мая с маленьким котенком и…
Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета…
В РФ после выхода iPhone SE подешевел IPhone 8…
Над Уралом 60 лет назад сбили американский самолет-шпион…
Актриса Ксения Алферова предложила поклонникам танцевать на…
Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии…
Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники…
Новый кроссовер Renault Kadjar получит гибридные…
Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые…
Ученые нашли ведущую к смерти при коронавирусе аномальную…
После расставания с рэпером Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать 5 миллионов в…
Xiaomi выпустит 6 новых ноутбуков, в двух установят процессоры AMD Ryzen…
Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в…
Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей…
Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня поддержала оскандалившуюся Регину…
Складной Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс. рублей не прошел тесты…
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый…
Эксперты назвали ТОП-5 самых бюджетных автомобилей на рынке…
Мадонна переболела коронавирусом в легкой…
Ученые из Норвегии рассказали о самых безопасных способах приготовления куриного…
Глюкоза и Александр Чистяков показали отличную растяжку в…
Учёные доказали, что глаз человека сообщается с мозгом с помощью ингибирующих…
Никита Джигурда вызвал на дуэль журналиста Владимира…
Просмотреть все новости