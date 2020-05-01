Наталья Подольская в шикарном вечернем платье выгуляла собак
Поп-певица Наталья Подольская во время самоизоляции из-за коронавируса выгуляла собак в шикарном вечернем платье. Знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, на котором запечатлена с тремя борзыми у входа в особняк.
37-летняя Наталья Подольская заявила своим подписчикам, что собралась в роскошном одеянии не на светский раут, а решила выгулять собак перед сном. Супруга эстрадного певца Владимира Преснякова отметила, что в связи с пандемией коронавируса это единственный способ показать фанатам шикарное вечернее платье. Фолловеры пошутили, что именно в таком роскошном образе нужно выгуливать собак, отмечая отличный прогулочный костюм исполнительницы, а хейтеры оставили негативные комментарии: «А кто-то сейчас в однушке с кучей родственников на это смотрит».
Следующим постом звезда рассекретила себя: «Прошлое фото сделано на съёмках клипа «Проиграл». У меня и собаки-то нет. А этим самым трогательным фото я хочу поздравить Вас с Первомаем и лишний раз сказать: Берегите своих близких! Нет ничего дороже семьи. Фото сделано 2 года назад, Тёме здесь неполных 3 года».
Ранее сообщалось, что звёздная пара на самоизоляции не скучает: Владимир Пресняков сделал своей супруге Наталье Подольской новую причёску. Так как в условиях социального дистанцирования салоны красоты закрыты, певец отлично справился с ролью парикмахера, покрасив жене волосы.
37-летняя Наталья Подольская заявила своим подписчикам, что собралась в роскошном одеянии не на светский раут, а решила выгулять собак перед сном. Супруга эстрадного певца Владимира Преснякова отметила, что в связи с пандемией коронавируса это единственный способ показать фанатам шикарное вечернее платье. Фолловеры пошутили, что именно в таком роскошном образе нужно выгуливать собак, отмечая отличный прогулочный костюм исполнительницы, а хейтеры оставили негативные комментарии: «А кто-то сейчас в однушке с кучей родственников на это смотрит».
Следующим постом звезда рассекретила себя: «Прошлое фото сделано на съёмках клипа «Проиграл». У меня и собаки-то нет. А этим самым трогательным фото я хочу поздравить Вас с Первомаем и лишний раз сказать: Берегите своих близких! Нет ничего дороже семьи. Фото сделано 2 года назад, Тёме здесь неполных 3 года».
Ранее сообщалось, что звёздная пара на самоизоляции не скучает: Владимир Пресняков сделал своей супруге Наталье Подольской новую причёску. Так как в условиях социального дистанцирования салоны красоты закрыты, певец отлично справился с ролью парикмахера, покрасив жене волосы.