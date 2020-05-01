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В Сети появились первые изображения нового Jaguar XJ с электромотором

Дизайнеры Autoexpress решили пофантазировать, как будет выглядеть новый Jaguar XJ с электрическим мотором. В Сети появились первые изображения модели, которая должна дебютировать в конце года.
В Сети появились первые изображения нового Jaguar XJ с электромотором

По словам Джулиана Томсона, автолюбителей ожидает роскошная и при этом спокойная модель. Jaguar XJ не будет слишком «дорогим» или «кричащим». Эксперт предположил, что новинка будет представлена в виде традиционного седана с длинным классическим капотом. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные автошпионами во время тестов. На основе этой информации дизайнеры создали собственное видение будущего электрокара. По их мнению, Jaguar XJ сохранит широкие и длинные стойки и фирменную радиаторную решетку. Версия с электромотором будет оснащена узкими фарами и антенной на крыше в виде «плавника акулы».

Дизайнеры думают, что новая модель Jaguar возьмет от версии XF более острый рисунок задней оптики, с полоской, которая пройдет через всю крышку багажника. Выпускать Jaguar XJ будут на базе британского JLR Castle Bromwich. Авто построят на платформе MLA, а модель будет полностью электрической. Производитель обещает выпускать электрифицированные версии для всех новинок, которые сойдут с конвейера уже в этом году.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:42

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