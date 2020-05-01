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Актриса Анна Кошмал рассказала о романтических отношениях с оператором сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал рассказала о романтических отношениях с оператором сериала «Сваты». Она отметила, этот роман в прошлом подарил ей ощущение защищенности, поскольку она чувствовала себя как будто за каменной стеной.

Анна Кошмал отметила, что сериал «Сваты» сыграл очень важную роль в её жизни. Благодаря участию в проекте она не только стала узнаваемой актрисой, но и встретила любимого человека. Артистка сообщила, во время съёмок сериала у неё завязались отношения с одним из операторов. «Я постоянно ощущаю поддержку, заботу. Этот человек всегда рядом со мной», - заявляла Кошмал. Знаменитость была уверена в своём партнёре и это мотивировало приезжать на съемочную площадку.

«Я постоянно под защитой и очень благодарна ему за это», - отмечала актриса. Роман Кошмал с оператором также прокомментировала и актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валентины Будько. «Это было романтично. Они не стали скрываться. Надеюсь, они будут счастливы. Их объединила работа, но иногда творчество может провоцировать трудности в отношениях», — сообщила артистка. Однако стоит отметить, что романтические отношения закончились расставанием. Над данный момент Анна Кошмал счастлива с другим человеком. Она вышла замуж и воспытвает сына Михаила.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:30

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