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Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90 Гц

Производитель раскрыл некоторые подробности ожидаемой линейки Meizu 17, опубликовав рекламные плакаты с ключевыми характеристиками. Стало известно, что смартфоны оснастят AMOLED-экраном 90 Гц и двойными ультралинейными стереодинамиками третьего поколения.

Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90 Гц


Гаджеты будут отличаться лучшим качеством низких и средних частот благодаря усовершенствованным динамикам. Ранее сообщалось, что Meizu 17 будет работать на процессоре Snapdragon 865. Линейку смартфонов оснастят модулем памяти UFS 3.1 и сенсором на 64 Мп.

Представители компании сообщили, что официальная презентация смартфонов Meizu 17 запланирована на пятницу, 8 мая.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:20

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