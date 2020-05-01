Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90 Гц





Гаджеты будут отличаться лучшим качеством низких и средних частот благодаря усовершенствованным динамикам. Ранее сообщалось, что Meizu 17 будет работать на процессоре Snapdragon 865. Линейку смартфонов оснастят модулем памяти UFS 3.1 и сенсором на 64 Мп.Представители компании сообщили, что официальная презентация смартфонов Meizu 17 запланирована на пятницу, 8 мая.