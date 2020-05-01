Линейку Meizu 17 оснастят стереодинамиками и AMOLED-экраном 90 Гц
Производитель раскрыл некоторые подробности ожидаемой линейки Meizu 17, опубликовав рекламные плакаты с ключевыми характеристиками. Стало известно, что смартфоны оснастят AMOLED-экраном 90 Гц и двойными ультралинейными стереодинамиками третьего поколения.
Гаджеты будут отличаться лучшим качеством низких и средних частот благодаря усовершенствованным динамикам. Ранее сообщалось, что Meizu 17 будет работать на процессоре Snapdragon 865. Линейку смартфонов оснастят модулем памяти UFS 3.1 и сенсором на 64 Мп.
Представители компании сообщили, что официальная презентация смартфонов Meizu 17 запланирована на пятницу, 8 мая.
Гаджеты будут отличаться лучшим качеством низких и средних частот благодаря усовершенствованным динамикам. Ранее сообщалось, что Meizu 17 будет работать на процессоре Snapdragon 865. Линейку смартфонов оснастят модулем памяти UFS 3.1 и сенсором на 64 Мп.
Представители компании сообщили, что официальная презентация смартфонов Meizu 17 запланирована на пятницу, 8 мая.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:20