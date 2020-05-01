Милош Бикович встретил 1 мая с маленьким котенком и бульдогом

Милош Бикович относится к той категории знаменитостей, которая тщательно соблюдает самоизоляцию. Некоторые артисты постоянно жалуются на карантин, хотя сами снимаются в телевизионных проектах и программах в это время. Звезда «Отеля Элион» предпочитает выходить из дома только в случае крайней необходимости. На самоизоляции компанию актеру составляют домашние животные.На снимке Бикович сидит задумчивый, а на его плече притаился маленький котенок. На второй фотографии животное насторожилось, так как рядом появился бульдог. Несмотря на достаточно дружелюбный вид пса, котенок его опасается. Актер написал, что они «трудятся, как могут».