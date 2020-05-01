Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета человека





Сильный иммунитет очень важен во время распространения коронавирусной инфекции. Гормоны группы глюкокортикоидов провоцируют ослабление иммунитета. Согласно исследованиям ученых из Боннского университета, они вырабатываются из-за потребления большого количества соли. В ходе эксперимента специалисты стремились определить, как соленые блюда влияют на состояние бактериального микробиома кишечника.В исследовании были задействованы грызуны, которые после семи дней испытаний не смогли противостоять колибактериям и листериям. Защитная функция иммунитета животных ослабевала настолько, что патогены размножались намного быстрее. Специалисты также проверили сопротивляемость иммунитета человека. В течении семи дней добровольцы получали по 6 граммов соли к своему стандартному рациону. В итоге активность иммунных клеток нейтрофилов очень уменьшилась. Эксперты пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием соли провоцируют снижение защитной функции организма человека.