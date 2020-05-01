Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета человека
Учёные провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что пища, содержащая большое количество соли, способствует ослаблению иммунитета, увеличивая в нем выработку глюкокортикоидов. Это приводит к снижению защитной функции организма.
Сильный иммунитет очень важен во время распространения коронавирусной инфекции. Гормоны группы глюкокортикоидов провоцируют ослабление иммунитета. Согласно исследованиям ученых из Боннского университета, они вырабатываются из-за потребления большого количества соли. В ходе эксперимента специалисты стремились определить, как соленые блюда влияют на состояние бактериального микробиома кишечника.
В исследовании были задействованы грызуны, которые после семи дней испытаний не смогли противостоять колибактериям и листериям. Защитная функция иммунитета животных ослабевала настолько, что патогены размножались намного быстрее. Специалисты также проверили сопротивляемость иммунитета человека. В течении семи дней добровольцы получали по 6 граммов соли к своему стандартному рациону. В итоге активность иммунных клеток нейтрофилов очень уменьшилась. Эксперты пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием соли провоцируют снижение защитной функции организма человека.
Сильный иммунитет очень важен во время распространения коронавирусной инфекции. Гормоны группы глюкокортикоидов провоцируют ослабление иммунитета. Согласно исследованиям ученых из Боннского университета, они вырабатываются из-за потребления большого количества соли. В ходе эксперимента специалисты стремились определить, как соленые блюда влияют на состояние бактериального микробиома кишечника.
В исследовании были задействованы грызуны, которые после семи дней испытаний не смогли противостоять колибактериям и листериям. Защитная функция иммунитета животных ослабевала настолько, что патогены размножались намного быстрее. Специалисты также проверили сопротивляемость иммунитета человека. В течении семи дней добровольцы получали по 6 граммов соли к своему стандартному рациону. В итоге активность иммунных клеток нейтрофилов очень уменьшилась. Эксперты пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием соли провоцируют снижение защитной функции организма человека.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:51