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Учёные: употребление большого количества соли приводит к снижению иммунитета человека

Учёные провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что пища, содержащая большое количество соли, способствует ослаблению иммунитета, увеличивая в нем выработку глюкокортикоидов. Это приводит к снижению защитной функции организма.

Сильный иммунитет очень важен во время распространения коронавирусной инфекции. Гормоны группы глюкокортикоидов провоцируют ослабление иммунитета. Согласно исследованиям ученых из Боннского университета, они вырабатываются из-за потребления большого количества соли. В ходе эксперимента специалисты стремились определить, как соленые блюда влияют на состояние бактериального микробиома кишечника.

В исследовании были задействованы грызуны, которые после семи дней испытаний не смогли противостоять колибактериям и листериям. Защитная функция иммунитета животных ослабевала настолько, что патогены размножались намного быстрее. Специалисты также проверили сопротивляемость иммунитета человека. В течении семи дней добровольцы получали по 6 граммов соли к своему стандартному рациону. В итоге активность иммунных клеток нейтрофилов очень уменьшилась. Эксперты пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием соли провоцируют снижение защитной функции организма человека.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:51

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