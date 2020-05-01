В РФ после выхода iPhone SE подешевел IPhone 8 Plus





Ценник смартфона, который вывели из продажи, в минимальной комплектации 37 тысяч рублей, средняя модель обойдется пользователям на 5 тысяч рублей дороже. Стоимость смартфона iPhone 8 Plus на российском рынке снизилась на 10%, если сравнивать с показателями прошлого месяца.Эксперты также предлагают альтернативу на ОС Android смартфон Samsung Galaxy S10e. Гаджет выпустили два года назад, он достаточно компактный, имеет двойню основную камеру и тонкорамочный экран, диагональ которого 5,8 дюйма. Эта модель может похвастаться 127 Гб памяти и емкостью аккумулятора 3100 мАч. В России смартфон пользователи могут приобрести как и версию iPhone 8 Plus за 37 тысяч рублей.