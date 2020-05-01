В РФ после выхода iPhone SE подешевел IPhone 8 Plus
Корпорация Apple приняла решение убрать из продажи модель iPhone 8 Plus, которую знают как последний «большой iPhone» с Touch ID и кнопкой. В РФ гаджет пока доступен, но после выхода iPhone SE его стоимость снизилась.
Ценник смартфона, который вывели из продажи, в минимальной комплектации 37 тысяч рублей, средняя модель обойдется пользователям на 5 тысяч рублей дороже. Стоимость смартфона iPhone 8 Plus на российском рынке снизилась на 10%, если сравнивать с показателями прошлого месяца.
Эксперты также предлагают альтернативу на ОС Android смартфон Samsung Galaxy S10e. Гаджет выпустили два года назад, он достаточно компактный, имеет двойню основную камеру и тонкорамочный экран, диагональ которого 5,8 дюйма. Эта модель может похвастаться 127 Гб памяти и емкостью аккумулятора 3100 мАч. В России смартфон пользователи могут приобрести как и версию iPhone 8 Plus за 37 тысяч рублей.
Ценник смартфона, который вывели из продажи, в минимальной комплектации 37 тысяч рублей, средняя модель обойдется пользователям на 5 тысяч рублей дороже. Стоимость смартфона iPhone 8 Plus на российском рынке снизилась на 10%, если сравнивать с показателями прошлого месяца.
Эксперты также предлагают альтернативу на ОС Android смартфон Samsung Galaxy S10e. Гаджет выпустили два года назад, он достаточно компактный, имеет двойню основную камеру и тонкорамочный экран, диагональ которого 5,8 дюйма. Эта модель может похвастаться 127 Гб памяти и емкостью аккумулятора 3100 мАч. В России смартфон пользователи могут приобрести как и версию iPhone 8 Plus за 37 тысяч рублей.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:40