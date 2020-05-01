Над Уралом 60 лет назад сбили американский самолет-шпион U2





Высотный разведчик Lockheed U-2 совершил перелёт в воздушном пространстве СССР. Полёт должен был пройти по маршруту: Сталинабад (ныне Душанбе, Таджикистан) – Аральское море – Челябинск – Свердловск (ныне Екатеринбург) – Киров, далее полёт предполагался над Архангельском, Северодвинском, Кандалакшей и Мурманском, после чего ожидалась посадка на авиабазе Будё в Норвегии. Самолёт вылетел из Пакистана, советскую границу U2 пересёк в 5:36 мск в пространстве Таджикистана, который входил в состав СССР. Далее маршрут пролегал над Байконуром в Казахстане, причём лётчик фотографировал имевшиеся там баллистические ракеты. Вслед за этим U2 пролетел над закрытым городом «Челябинск-40», где располагался комбинат «Маяк», выпускавший советский оружейный плутоний.Из-за значительной высоты самолёта он был недосягаем для лёгких истребителей МиГ-15 и МиГ-19. Далее нарушителя преследовали перехватчики Су-9, но перехват не удался. Самолёт сбила ракета нового комплекса С-75 «Двина», после чего U2 развалился на части. Лётчик Фрэнсис Гэри Пауэрс приземлился возле населённого пункта Косулино и был взят в плен.