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Актриса Ксения Алферова предложила поклонникам танцевать на самоизоляции

Актриса Ксения Алферова во время режима самоизоляции предложила поклонникам танцевать. Она в микроблоге Instagram показала видео, в котором рассказала, для чего это необходимо и поделилась секретом своей знаменитой мамы Ирины Алферовой.

Ксения Алферова решила начать свое утро с активной зарядки. Перед своими поклонниками она предстала в красном платье-сорочке с атласным блеском. Артистка рассказала, что танцевать необходимо не обращая внимание на мнение окружающих. А музыку лучше подбирать, чтобы нравилась, и под неё хотелось двигаться. Во время танца лучше прислушиваться к своему телу, отмечает знаменитость. Алферова предлагает пропустить музыку сквозь себя, ощутить её ритм и только после этого поддаться желанию исполнять танцевальные па. Она также поделилась секретом своей известной мамы Ирины Алферовой, которая, по словам актрисы, замечательно двигается.
«У меня мама прекрасно танцует. Когда она это делает, то не обращает внимание на мнение окружающих. У нее душа поет, и она чудесно двигается. Она предпочитает не думать о том, как её воспринимают окружающие люди. Мама просто отдаётся танцу всей душой», — сообщила Алфёрова.

Она также отметила, нужно избавляться от внутренних комплексов, чтобы стать раскрепощённым человеком и чувствовать себя свободным. Тогда движения будут естественными и ритмичными. После краткой лекции актриса показала на собственном примере, как можно получать удовольствие от танцев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:20

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