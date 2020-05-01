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Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники анализах

Сергей Соседов рассказал, что врачи частной клиники пришли в ужас от его анализов. Коронавирус у журналиста не выявлен, хотя имеется инфекция, вызвавшая ухудшение состояния.
Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники анализах

Соседов давно жаловался на проблемы со здоровьем, но не ходил к медикам. Когда корреспондент все-таки обратился за помощью, у него нашли энтерококки, спровоцировавшие снижение иммунитета.
«В отличие от Надежды Бабкиной, у которой коронавирус тоже не подтвердили, у меня не было симптомов КВИ. Сначала у меня температура упала до 36,2 градусов. Кашель был не сильный и появлялся периодически. Сегодня все принимают ОРВИ за COVID-19, но мои анализы отрицательные. Не нужно доходить до сумасшествия и считать каждого человека бессимптомным носителем инфекции, понимаете?» - цитирует ФАН Соседова.

Критик обратился за помощью в Институт аллергологии и иммунологии. Специализированное учреждение выбрано не случайно – в нем есть платные врачи, которые не «помешались» на коронавирусе. В обычной поликлинике зачастую нет оборудования и реагентов для определенных анализов, поэтому Сергей Васильевич не стал тратить время на бюджетного терапевта.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:04

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