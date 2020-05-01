Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Денис Проценко, занимающий должность главврача больницы в Коммунарке, назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса после майских праздников. Теплые и солнечные дни могут побудить россиян нарушить режим самоизоляции и отправиться на природу.
Алена Андреева, глава управления Роспотребнадзора, согласна с коллегой. Она допускает, что москвичи могут рискнуть здоровьем ради праздников, а врачам придется потом бороться за их жизни.
Ранее ученые предположили, что пандемия уханьского коронавируса может продлиться два года.
«Мы с коллегами в ужасе представляем, что начнет происходить через 5-10 дней после майских праздников. Скорее всего, нам придется столкнуться с взрывным ростом заражения КВИ, ведь Москва еще не преодолела пик заболеваемости», - рассказал Проценко в передаче «60 минут».
Алена Андреева, глава управления Роспотребнадзора, согласна с коллегой. Она допускает, что москвичи могут рискнуть здоровьем ради праздников, а врачам придется потом бороться за их жизни.
Ранее ученые предположили, что пандемия уханьского коронавируса может продлиться два года.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:12