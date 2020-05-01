Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса

«Мы с коллегами в ужасе представляем, что начнет происходить через 5-10 дней после майских праздников. Скорее всего, нам придется столкнуться с взрывным ростом заражения КВИ, ведь Москва еще не преодолела пик заболеваемости», - рассказал Проценко в передаче «60 минут».



