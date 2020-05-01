Новый кроссовер Renault Kadjar получит гибридные двигатели
Компания Renault расширяет список моделей SUV-сегмента. Новый кроссовер Kadjar получит гибридные двигатели во второй генерации модели с использованием высоких технологий.
Следующее поколение популярного автомобиля получит линейку ДВС, состоящую из дизельных и бензиновых и гибридных моторов. Премьеру нового автомобиля запланировали провести в 2021 году. Машина получит богатое оснащение в виде новых опций, включая высокий уровень сборки. Модель находится на конвейере на протяжении пяти лет, вместе с тем её подвергли рестайлингу лишь в 2019 году. Эксперты предполагают, что не следует ожидать революционных изменений, так как улучшения могут провести по аналогии с Captur и Clio новой генерации. Специалисты прогнозируют установку в салоне большого сенсорного дисплея, предполагается также несколько вариантов отделки.
Кроссовер Renault Kadjar построен на платформе CMF-C, она позволяет разместить подзаряжаемые гибридные силовые установки. Речь идёт также и о «мягких» гибридах, когда аккумулятор использует электрическую энергию собственного двигателя.
Следующее поколение популярного автомобиля получит линейку ДВС, состоящую из дизельных и бензиновых и гибридных моторов. Премьеру нового автомобиля запланировали провести в 2021 году. Машина получит богатое оснащение в виде новых опций, включая высокий уровень сборки. Модель находится на конвейере на протяжении пяти лет, вместе с тем её подвергли рестайлингу лишь в 2019 году. Эксперты предполагают, что не следует ожидать революционных изменений, так как улучшения могут провести по аналогии с Captur и Clio новой генерации. Специалисты прогнозируют установку в салоне большого сенсорного дисплея, предполагается также несколько вариантов отделки.
Кроссовер Renault Kadjar построен на платформе CMF-C, она позволяет разместить подзаряжаемые гибридные силовые установки. Речь идёт также и о «мягких» гибридах, когда аккумулятор использует электрическую энергию собственного двигателя.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:56