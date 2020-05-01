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Оксана Самойлова пожаловалась на выросший за время карантина живот

Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на карантин, из-за которого у нее вырос большой живот. За месяц модель набрала 5 лишних килограммов. О своей проблеме звезда рассказала в Instagram Stories.
Оксана Самойлова пожаловалась на выросший за время карантина живот

Самойлова вспомнила, что после рождения сына уже через 10 дней избавилась от живота. Ее тело выглядело как до беременности. Карантин нарушил ее привычный ритм жизни, поэтому вес пошел вверх.

«Посмотрите на меня, видите, как я поправилась? Как думаете, на сколько килограмм? Ужасно, но на пять. Я специально не встаю к вам боком, чтобы не шокировать своим огромным животом. Все, карантин меня доконал!» - заявила Самойлова.

Фолловеры считают, что проблема модели кроется не в ограничениях, введенных властями для защиты населения от коронавируса. Вероятно, дело в стрессе, вызванном предстоящим разводом с Джиганом, подсевшим на запрещенные вещества.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 20:00

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