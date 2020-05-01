Оксана Самойлова пожаловалась на выросший за время карантина живот

«Посмотрите на меня, видите, как я поправилась? Как думаете, на сколько килограмм? Ужасно, но на пять. Я специально не встаю к вам боком, чтобы не шокировать своим огромным животом. Все, карантин меня доконал!» - заявила Самойлова.





Самойлова вспомнила, что после рождения сына уже через 10 дней избавилась от живота. Ее тело выглядело как до беременности. Карантин нарушил ее привычный ритм жизни, поэтому вес пошел вверх.Фолловеры считают, что проблема модели кроется не в ограничениях, введенных властями для защиты населения от коронавируса. Вероятно, дело в стрессе, вызванном предстоящим разводом с Джиганом, подсевшим на запрещенные вещества.