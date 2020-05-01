После расставания с рэпером Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать 5 миллионов в неделю





О расставании с Джиганом Оксана Самойлова рассказала в конца марта. Благодаря этому модель стала зарабатывать намного больше, чем раньше, поскольку её аудитория составляет 11,7 миллионов человек. В последнее время она всё чаще проводит розыгрыши подарков и денег, а также всё больше постов содержат рекламу. Ранее она не соглашалась что-либо рекламировать, однако теперь ей необходимо содержать четверых детей. Она также устраивает различные марафоны, содержащие рекламу всевозможных компаний.Публикации подобного содержания комментируют намного чаще, чем у других знаменитостей. Некоторые посты получают больше трехсот тысяч комментариев. В то время, как звёзды российского шоу-бизнеса придумывают различные челленджи, Оксана Самойлова зарабатывает 5 миллионов в неделю. Ранее её муж рэпер Джиган мог похвастаться подобным заработком за месяц. У модели есть свой интернет-магазин одежды. С продаж она также получает доход, однако не так много, как с деятельности в Instagram.