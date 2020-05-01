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После расставания с рэпером Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать 5 миллионов в неделю

Недавно стало известно, что Оксана Самойлова во время самоизоляции зарабатывает 5 миллионов рублей в неделю. Судя по всему, заявление о разводе с рэпером Джиганом привело к тому, что аудитория в микроблоге модели выросла на 1 миллион за очень короткий срок.

О расставании с Джиганом Оксана Самойлова рассказала в конца марта. Благодаря этому модель стала зарабатывать намного больше, чем раньше, поскольку её аудитория составляет 11,7 миллионов человек. В последнее время она всё чаще проводит розыгрыши подарков и денег, а также всё больше постов содержат рекламу. Ранее она не соглашалась что-либо рекламировать, однако теперь ей необходимо содержать четверых детей. Она также устраивает различные марафоны, содержащие рекламу всевозможных компаний.

Публикации подобного содержания комментируют намного чаще, чем у других знаменитостей. Некоторые посты получают больше трехсот тысяч комментариев. В то время, как звёзды российского шоу-бизнеса придумывают различные челленджи, Оксана Самойлова зарабатывает 5 миллионов в неделю. Ранее её муж рэпер Джиган мог похвастаться подобным заработком за месяц. У модели есть свой интернет-магазин одежды. С продаж она также получает доход, однако не так много, как с деятельности в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:33

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