Универсал Tesla выставили на продажу за 224 тыс. евро
Электрический универсал Tesla Model S, переконструированный силами ателье RemetzCar в не имеющий аналогов шутинг-брейк, выставили на продажу в салоне JB Classic Cars. Уникальная модель оценена нидерландскими экспертами в 224 тыс. евро или 18,6 млн рублей.
Model S принадлежала Флорису де Раадту. В 2018 году коллекционер поручил студии Niels van Roij придумать для машины новый дизайн, а его реализацией занялось ателье RemetzCar. Электрокар получил новые элементы кузова, изготовленные из алюминия, улучшенную крышу и форму задней стойки, измененные оконные уплотнители, стоп-сигнал и спойлер, установленные на созданной с нуля задней двери.
Проект оказался удачным для Niels van Roij. После него студия отвела под автомобильные заказы отдельный бизнес. Компания успела улучшить Ferrari 250 GT SWB Breadvan и Range Rover.
Стоит отметить, что в 2017 году британское ателье Qwest представило свою версию Model S. Электрокару нарастили углепластиковыми панелями заднюю часть.
Model S принадлежала Флорису де Раадту. В 2018 году коллекционер поручил студии Niels van Roij придумать для машины новый дизайн, а его реализацией занялось ателье RemetzCar. Электрокар получил новые элементы кузова, изготовленные из алюминия, улучшенную крышу и форму задней стойки, измененные оконные уплотнители, стоп-сигнал и спойлер, установленные на созданной с нуля задней двери.
Проект оказался удачным для Niels van Roij. После него студия отвела под автомобильные заказы отдельный бизнес. Компания успела улучшить Ferrari 250 GT SWB Breadvan и Range Rover.
Стоит отметить, что в 2017 году британское ателье Qwest представило свою версию Model S. Электрокару нарастили углепластиковыми панелями заднюю часть.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 22:00