Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей автомобиля





В настоящее время автомобилестроители отходят от применения сварки при соединении элементов кузова, для этого используют новые способы, обеспечивающее прочность соединений. Вместе с тем до изобретения контактной сварки применяли металлические заклёпки. Эксперты посчитали, какое количество крепежа используется при сборке автомобиля. Насчитывается 1,8 тыс. контактов точечной сварки при соединении стальных элементов. Наряду с этим алюминиевые листы имеют лишь 20 контактных точек сварных соединений. При раскройке алюминия применяют лазерную сварку, общая длина разрезов составляет 4,5 м. Креплений в виде заклёпок насчитывается 2,5 тыс. штук. Применяются и саморезы, всего их используется 950 штук в одной машине.Некоторые плоскости склеивают, соединения достигают 12 м, тогда как сварка всего кузова не превышает 1 м швов. Компании применяют специальные клеевые составы, которые в ряде случаев более надёжны, чем сварка. Речь идёт также о соединении металла и пластика, так как данные поверхности можно лишь склеить.