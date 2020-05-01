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Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей автомобиля

Компании, выпускающие автомобили, применяют созданные учёными современные технологии сборки элементов и узлов транспортных средств. Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей машин.
Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей автомобиля

В настоящее время автомобилестроители отходят от применения сварки при соединении элементов кузова, для этого используют новые способы, обеспечивающее прочность соединений. Вместе с тем до изобретения контактной сварки применяли металлические заклёпки. Эксперты посчитали, какое количество крепежа используется при сборке автомобиля. Насчитывается 1,8 тыс. контактов точечной сварки при соединении стальных элементов. Наряду с этим алюминиевые листы имеют лишь 20 контактных точек сварных соединений. При раскройке алюминия применяют лазерную сварку, общая длина разрезов составляет 4,5 м. Креплений в виде заклёпок насчитывается 2,5 тыс. штук. Применяются и саморезы, всего их используется 950 штук в одной машине.

Некоторые плоскости склеивают, соединения достигают 12 м, тогда как сварка всего кузова не превышает 1 м швов. Компании применяют специальные клеевые составы, которые в ряде случаев более надёжны, чем сварка. Речь идёт также о соединении металла и пластика, так как данные поверхности можно лишь склеить.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:12

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