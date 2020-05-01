Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые презервативы
Филипп Киркоров, отметивший 30 апреля 53-летие, согласился рекламировать дешевые презервативы. На отчаянный шаг звезду толкнула самоизоляция, лишившая россиян работы и привычного дохода.
Телекомпания «СТС Медиа» запустила скетчком #вмаскешоу. Проект покажет простым людям, как известные персоны коротают будни во время карантина, необходимого для победы над COVID-19. Героями шоу стали Марина Федункив, Михаил Галустян, Владимир Сычев, Киркоров.
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал, что из-за отсутствия дохода согласился рекламировать дешевые презервативы. Если бы не ипотека и желание сохранить роскошную жизнь, певец не стал бы связываться с компанией, выпускающей второсортную продукцию, передает 7days.
Ранее Ольга Бузова призналась Филиппу Киркорову в любви.
Телекомпания «СТС Медиа» запустила скетчком #вмаскешоу. Проект покажет простым людям, как известные персоны коротают будни во время карантина, необходимого для победы над COVID-19. Героями шоу стали Марина Федункив, Михаил Галустян, Владимир Сычев, Киркоров.
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал, что из-за отсутствия дохода согласился рекламировать дешевые презервативы. Если бы не ипотека и желание сохранить роскошную жизнь, певец не стал бы связываться с компанией, выпускающей второсортную продукцию, передает 7days.
Ранее Ольга Бузова призналась Филиппу Киркорову в любви.