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Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые презервативы

Филипп Киркоров, отметивший 30 апреля 53-летие, согласился рекламировать дешевые презервативы. На отчаянный шаг звезду толкнула самоизоляция, лишившая россиян работы и привычного дохода.
Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые презервативы

Телекомпания «СТС Медиа» запустила скетчком #вмаскешоу. Проект покажет простым людям, как известные персоны коротают будни во время карантина, необходимого для победы над COVID-19. Героями шоу стали Марина Федункив, Михаил Галустян, Владимир Сычев, Киркоров.

Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал, что из-за отсутствия дохода согласился рекламировать дешевые презервативы. Если бы не ипотека и желание сохранить роскошную жизнь, певец не стал бы связываться с компанией, выпускающей второсортную продукцию, передает 7days.

Ранее Ольга Бузова призналась Филиппу Киркорову в любви.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:48

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