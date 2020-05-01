Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в любви

«Я поинтересовалась у сына, что именно он любит в моих действиях. К примеру, когда я пою, щекочу его, глажу или целую. Ответ оказался неожиданным: «Когда мама меня кормит!» Вот такой честный русский парень у меня растет», - написала Собчак.

Собчак показала новый снимок, на котором улыбающийся Платон стоит на улице в теплой куртке и шапке. Ребенок сложил руки на груди и сделал хитрые глаза. Рядом виднеется лавочка и самокат.Фолловеры похвалили знаменитость за то, что ей удается воспитывать сына, как настоящего мужчину. Некоторые решили, что в ответе ребенка есть тайный смысл и стали переживать, вдруг ведущая кормит Платона не каждый день.