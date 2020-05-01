АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в любви

Собчак рассказала фанатам о взрослении трехлетнего сына от Максима Виторгана. Недавно Платон неожиданно признался матери в любви. Соответствующий пост светская львица опубликовала в Instagram.
Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в любви

Собчак показала новый снимок, на котором улыбающийся Платон стоит на улице в теплой куртке и шапке. Ребенок сложил руки на груди и сделал хитрые глаза. Рядом виднеется лавочка и самокат.
«Я поинтересовалась у сына, что именно он любит в моих действиях. К примеру, когда я пою, щекочу его, глажу или целую. Ответ оказался неожиданным: «Когда мама меня кормит!» Вот такой честный русский парень у меня растет», - написала Собчак.

Фолловеры похвалили знаменитость за то, что ей удается воспитывать сына, как настоящего мужчину. Некоторые решили, что в ответе ребенка есть тайный смысл и стали переживать, вдруг ведущая кормит Платона не каждый день.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главврач Коммунарки Проценко назвал причину для всплеска эпидемии…
Заболевший Сергей Соседов рассказал об ужаснувших врачей частной клиники…
Новый кроссовер Renault Kadjar получит гибридные…
Филипп Киркоров из-за коронавируса согласился рекламировать дешевые…
Ученые нашли ведущую к смерти при коронавирусе аномальную…
После расставания с рэпером Джиганом Оксана Самойлова начала зарабатывать 5 миллионов в…
Xiaomi выпустит 6 новых ноутбуков, в двух установят процессоры AMD Ryzen…
Ксения Собчак рассказала о неожиданном признании сына Платона в…
Эксперты назвали новые способы соединения кузовных деталей…
Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня поддержала оскандалившуюся Регину…
Складной Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс. рублей не прошел тесты…
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый…
Эксперты назвали ТОП-5 самых бюджетных автомобилей на рынке…
Мадонна переболела коронавирусом в легкой…
Ученые из Норвегии рассказали о самых безопасных способах приготовления куриного…
Глюкоза и Александр Чистяков показали отличную растяжку в…
Учёные доказали, что глаз человека сообщается с мозгом с помощью ингибирующих…
Никита Джигурда вызвал на дуэль журналиста Владимира…
Эксперты назвали 5 самых доступных полноприводных внедорожников с…
«Он являлся настоящим человеком театра»: Актер Владимир Симонов с дрожью в голосе прокомментировал смерть коллеги Евгения…
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два…
В РФ продают электрическую Lada за 1 млн…
Тата Блюменкранц: «Мы с Валерой пытаемся спасти…
Названы сроки начала сборки первой тяжелой ракеты…
Ольга Бузова пообещала в следующую среду номинировать Селену Майер на…
Учёные обнаружили останки трех рабов с необычной формой…
Филипп Киркоров стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от Олега…
Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными…
Просмотреть все новости