Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня поддержала оскандалившуюся Регину Тодоренко





Виктория Боня осудила тех, кто раскритиковал слова ведущей. Она также оправдала поведение Влада Топалова, который нецензурно выражался в адрес хейтеров. Блогер отметила, что таким образом он старался защитить свою супругу. Боня призвала общественность проявить человечность и не осуждать за проявление слабости. Ведущая заявила, что женщина, которая примерила на себя «роль жертвы», зачастую склонна провоцировать агрессию в свой адрес. Стоит отметить, большинство поклонников согласились со словами Бони о поддержке ведущей «Орал и решки» Тодоренко.«Какая ты мудрая! Как красиво можешь высказываться и доносить смысл до людей! Умничка!» — отметил пользователь Сети. Однако нашлись и те, кто вспомнил последствия общения экс-участницы «Дом-2» с агрессивным мужчиной, вследствие которого у неё под глазами образовались синяки. В комментариях Виктория Боня решила пресечь разговоры об этом и сообщила, что её никто не бил, настырный кавалер преследовал её в течении полугода. Ранее знаменитость заявляла, что синяки появились после удаления грыжи, однако пластический хирург в 2011 году опроверг эту информацию, отметив, что это последствия общения с буйным кавалером.