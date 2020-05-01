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Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня поддержала оскандалившуюся Регину Тодоренко

Бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня в микроблоге Instagram опубликовала видео, в котором решила поддержать Регину Тодоренко после её высказывания относительно домашнего насилия. Она призвала хейтеров проявить свою человечность и перестать нападать на телеведущую.

Виктория Боня осудила тех, кто раскритиковал слова ведущей. Она также оправдала поведение Влада Топалова, который нецензурно выражался в адрес хейтеров. Блогер отметила, что таким образом он старался защитить свою супругу. Боня призвала общественность проявить человечность и не осуждать за проявление слабости. Ведущая заявила, что женщина, которая примерила на себя «роль жертвы», зачастую склонна провоцировать агрессию в свой адрес. Стоит отметить, большинство поклонников согласились со словами Бони о поддержке ведущей «Орал и решки» Тодоренко.

«Какая ты мудрая! Как красиво можешь высказываться и доносить смысл до людей! Умничка!» — отметил пользователь Сети. Однако нашлись и те, кто вспомнил последствия общения экс-участницы «Дом-2» с агрессивным мужчиной, вследствие которого у неё под глазами образовались синяки. В комментариях Виктория Боня решила пресечь разговоры об этом и сообщила, что её никто не бил, настырный кавалер преследовал её в течении полугода. Ранее знаменитость заявляла, что синяки появились после удаления грыжи, однако пластический хирург в 2011 году опроверг эту информацию, отметив, что это последствия общения с буйным кавалером.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:05

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