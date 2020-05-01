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Xiaomi выпустит 6 новых ноутбуков, в двух установят процессоры AMD Ryzen 4000

Компания Xiaomi вскоре выпустит шесть новых ноутбуков, причём в двух из них установят процессоры AMD Ryzen 4000. Предлагается вывод на рынок гаджетов с диагональю дисплея 13,3, 14 и 16,1 дюйма.

Согласно имеющейся информации, все компактные компьютеры построены на современных процессорах, речь идёт о моделях RedmiBook 14 Ryzen Edition второй генерации и совершенно новом RedmiBook 16 Ryzen Edition. По сведениям китайского источника, известный производитель из КНР в настоящее время проводит обновление ассортимента ноутбуков. Сразу шесть моделей носимых компьютеров «засветились» на днях в базе данных Bluetooth SIG.

Предположительно, в модели, которые получили названия Mi Laptop 13.3, Mi Laptop 14, Mi Laptop 16.1 и Mi Notebook 14, могут установить процессоры корпорации Intel. Речь в данном случае идёт об электронных компонентах новой генерации, отмечает источник.

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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:26

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