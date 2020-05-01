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Складной Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс. рублей не прошел тесты камеры

Складной Samsung Galaxy Z Flip не прошел тесты камеры, проводимые DxOMark. Смартфон оценен в 120 тыс. рублей.
Складной Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс. рублей не прошел тесты камеры

DxOMark по итогам испытаний присудил Galaxy Z Flip 27 место. Камера дорогого девайса работает на уровне iPhone XS Max и Asus ZenFone 6. Модель набрала всего 105 баллов, но даже близко не дотягивает до Xiaomi Mi 9, обошедшего ее на 5 баллов.

На Galaxy Z Flip возлагали большие надежды, но он провалился. Солидный ценник в первую очередь обусловлен наличием гибкого экрана. Оказавшаяся на вторых ролях камера передает приятные глазу оттенки и дает возможность контролировать уровень шума. При этом нарекания вызывает медленная автофокусировка на объекте съемки.

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Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:58

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