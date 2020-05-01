Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз

«Конечно, мы счастливы, кто спорит. Повезло дураку!» - с иронией в голосе сказал лидер группы «Машина времени».





С первой женой Еленой Фесуненко Макаревич развелся спустя три года брака. Второй избранницей певца стала Алла Голубкина, родившая ему сына Ивана, ставшего известным актером. С Ксений Стриж артист сожительствовал, но не любит вспоминать этот роман.Макаревич услышал голос Стриж по радио и представил ее прекрасным человеком. Первый раз они встретились на новоселье общей знакомой. Знаменитость взял у понравившейся приятельницы телефон и вскоре пригласил ее в свой загородный дом. Ведущая отказалась ехать в гости к малознакомому мужчине, поэтому ему пришлось позвать шумную компанию. Вскоре пара съехалась. Журналистка родила артисту дочь Анну.После расставания со Стриж Макаревич женился на Натальей Голуб. Ходят слухи, что в США у него живет 44-летняя дочь Диана, вышедшая замуж за бизнесмена.