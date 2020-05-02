Россияне отмечают день Ивана Ветхопещерника: Что принято и нельзя делать в праздник





Святой Иоанн в VIII веке жил в пещерах Ветхой Лавры, за что его прозвали Ветхопещерником. В народе его знают, как Палеолаворита или Палеврита. В юности он побывал в Иерусалиме, а потом стал жить в Суккийской лавре, расположенной недалеко от Вифлеема. В монастыре он достиг духовных высот и получил священный сан.В день Ивана Ветхопещерника принято «одевать весну в новый наряд». Для этого в поле расстилают отрез ткани или свежее полотно, ставя в центре пирог. Совершающий обряд кланяется на четыре стороны света, а на востоке говорит весне о преподнесенном ей кушанье. Ритуал сулит отличный урожай ржи и льна.В праздник люди развешивали одежду на кустах или складывали на молодой траве, чтобы сила молодых побегов впиталась в вещи. Напитанные энергией природы наряды продавали на ярмарке. Если торговля проходила хорошо, нужно было поставить свечку Ветхопещернику и попросить его о большом урожае хлеба.Что касается запретов, то нельзя в этот день посещать общественные места из-за того, что человека могут сглазить. Также не рекомендуется отправляться в дорогу или покидать дом, что актуально во время карантина. Ношение чужих вещей или обуви родных, по поверьям, приведет к неудачам в делах. Не нужно одалживать деньги или брать в долг в этот день.Люди верили, что если день выдался дождливый и хмурый, значит весь июнь простоит солнечная погода. Безветренный закат сулит теплые дни, а быстро движущиеся облака – засуху.