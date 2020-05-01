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Эксперты назвали ТОП-5 самых бюджетных автомобилей на рынке РФ

Специалисты интернет-портала CarsWeek.ru назвали ТОП-5 самых бюджетных автомобилей, присутствующих на рынке РФ. Среди актуальных моделей названы машины российского, французского и японского производства.

Перечень открывает Lada Granta, начальную версию модели можно приобрести за 460,9 тыс. руб. Концерн «АвтоВАЗ» предлагает различные скидки для потенциальных покупателей. В сегменте компактных автомобилей можно приобрести данное авто за 383 тыс. руб. с учётом всех выгодных предложений. Под капотом расположен 1,6-литровый мотор мощностью 87 л. с. Далее называют седан Datsun on-DO, автомобиль создан на основе Granta и имеет при этом некоторые отличия. Бренд Datsun принадлежит концерну Nissan. Машина имеет отличия в экстерьере и интерьере, стоимость данной модели стартует от 511 тыс. руб. Третью строку отвели 5-дверному универсалу Lada Largus, машина построена на основе Renault Logan MCV первой генерации. Авто является прекрасным выбором для семьи, его можно использовать для поездок на работу. В салонах модель стоит 622,9 тыс. руб. Четвёртое место отвели седану Renault Logan, у дилеров машина доступна за 625 тыс. руб.

На пятом месте расположен Renault Sandero в кузове хэтчбек, автомобиль имеет такой же ценник. Обе французские модели получили одинаковую комплектацию и перечень дополнительных опций.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:29

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