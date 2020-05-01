Ученые из Норвегии рассказали о самых безопасных способах приготовления куриного мяса
Ученые из Норвегии провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что при проверке приготовления курицы потребители обращают внимание на внутренний цвет мяса и чистоту сока. По словам экспертов, данные показатели не обеспечивают безопасность от патогенов.
Куриное мясо может быть источником сальмонеллы и кампилобактера. При высоких температурах возможно убить микробы, однако они выживают, если продукт не доготовлен. Эксперты провели опрос среди 3969 частных домохозяйств во Франции, Норвегии, Португалии, Румынии и Великобритании о приготовлении куриного мяса. В результате эксперимента учёные выяснили, большинство потребителей предпочитают проверять внутренний цвет курицы. Также они изучают текстуру мяса или цвет сока.
Согласно исследованию, специалисты обнаружили, что данные методы не надежные, поскольку внутренний цвет куриного мяса может меняться при температуре, которой недостаточно для уничтожения микробов. «Часто потребителям предлагают проверять готовность курицы с помощью пищевого термометра или обращать внимание на чистоту соков. Однако мы обнаружили, что эти советы не являются безопасными. Необходимо следить за тем, чтобы поверхности мяса были приготовлены, поскольку патогенные микроорганизмы зачастую есть именно там. Также нужно обратить внимание на «ядро». Если оно имеет волокна и не блестит, то его можно употреблять в пищу», - сообщают учёные.
Куриное мясо может быть источником сальмонеллы и кампилобактера. При высоких температурах возможно убить микробы, однако они выживают, если продукт не доготовлен. Эксперты провели опрос среди 3969 частных домохозяйств во Франции, Норвегии, Португалии, Румынии и Великобритании о приготовлении куриного мяса. В результате эксперимента учёные выяснили, большинство потребителей предпочитают проверять внутренний цвет курицы. Также они изучают текстуру мяса или цвет сока.
Согласно исследованию, специалисты обнаружили, что данные методы не надежные, поскольку внутренний цвет куриного мяса может меняться при температуре, которой недостаточно для уничтожения микробов. «Часто потребителям предлагают проверять готовность курицы с помощью пищевого термометра или обращать внимание на чистоту соков. Однако мы обнаружили, что эти советы не являются безопасными. Необходимо следить за тем, чтобы поверхности мяса были приготовлены, поскольку патогенные микроорганизмы зачастую есть именно там. Также нужно обратить внимание на «ядро». Если оно имеет волокна и не блестит, то его можно употреблять в пищу», - сообщают учёные.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:15