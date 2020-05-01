Ученые из Норвегии рассказали о самых безопасных способах приготовления куриного мяса





Куриное мясо может быть источником сальмонеллы и кампилобактера. При высоких температурах возможно убить микробы, однако они выживают, если продукт не доготовлен. Эксперты провели опрос среди 3969 частных домохозяйств во Франции, Норвегии, Португалии, Румынии и Великобритании о приготовлении куриного мяса. В результате эксперимента учёные выяснили, большинство потребителей предпочитают проверять внутренний цвет курицы. Также они изучают текстуру мяса или цвет сока.Согласно исследованию, специалисты обнаружили, что данные методы не надежные, поскольку внутренний цвет куриного мяса может меняться при температуре, которой недостаточно для уничтожения микробов., - сообщают учёные.