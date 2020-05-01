Мадонна переболела коронавирусом в легкой форме

«Я рада, что у меня выявлены антитела к COVID-19. Завтра я без страха сяду в машину, открою окна и буду путешествовать, дыша полной грудью. В воздухе могут находиться частицы вируса, но теперь он мне не страшен», - рассказала Мадонна.





Артистка чувствовала себя хорошо. Болезнь никак себя не проявляла, то есть, вероятно, она вошла в группу лиц, являющихся носителями. Ученые до сих пор мало знакомы с особенностями КВИ. Не исключено, что выработавшиеся белки не защитят от повторного заражения. Сомнения вызывает и надежность проводимых тестов.Фолловеры призывают 61-летнюю певицу не рисковать и продолжить самоизоляцию, поскольку иммунная система может и не отреагировать на мутировавшую версию коронавируса.