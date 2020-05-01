Глюкоза и Александр Чистяков показали отличную растяжку в воздухе
Глюкоза и Александр Чистяков показали фанатам прекрасную растяжку в воздухе во время занятий аэройогой. Соответствующий пост певица обнародовала в микроблоге Instagram.
На представленном снимке запечатлена комната, оборудованная под йогу. Чистяков, держась за свисающее с потолка приспособление, вытянул ноги в шпагате. В это время на него лицом к лицу уселась облаченная в обтягивающие лосины Глюкоза. Возлюбленные неотрывно смотрели друг другу в глаза.
Жена Олега Газманова Марина Муравьева отметила, что хорошая растяжка является прекрасным «любовным» бонусом. Фолловеры назвали супругов красивой парой и похвалили их за занятия спортом во время самоизоляции.
На представленном снимке запечатлена комната, оборудованная под йогу. Чистяков, держась за свисающее с потолка приспособление, вытянул ноги в шпагате. В это время на него лицом к лицу уселась облаченная в обтягивающие лосины Глюкоза. Возлюбленные неотрывно смотрели друг другу в глаза.
«Май, спорт, любовь», - написала артистка в комментарии к посту.
Жена Олега Газманова Марина Муравьева отметила, что хорошая растяжка является прекрасным «любовным» бонусом. Фолловеры назвали супругов красивой парой и похвалили их за занятия спортом во время самоизоляции.