Глюкоза и Александр Чистяков показали отличную растяжку в воздухе

«Май, спорт, любовь», - написала артистка в комментарии к посту.

На представленном снимке запечатлена комната, оборудованная под йогу. Чистяков, держась за свисающее с потолка приспособление, вытянул ноги в шпагате. В это время на него лицом к лицу уселась облаченная в обтягивающие лосины Глюкоза. Возлюбленные неотрывно смотрели друг другу в глаза.Жена Олега Газманова Марина Муравьева отметила, что хорошая растяжка является прекрасным «любовным» бонусом. Фолловеры назвали супругов красивой парой и похвалили их за занятия спортом во время самоизоляции.