Эксперты назвали 5 самых доступных полноприводных внедорожников с «автоматом»





Лидером рейтинга оказался УАЗ «Патриот», представленный в нескольких комплектациях. Edition I, «Премиум», «Статус» и «Оптимум» оснащены автоматической трансмиссией. Минимальная стоимость внедорожника составляет 1,034 млн рублей.Второе место занял Renault Duster со стартовой ценой в 1,11 млн рублей. Под капотом автомобиля находится стандартный 143-сильный агрегат объемом на 2 литра, работающий в тандеме с АКПП. Кроссовер дополнен круиз-контролем, набором электронных помощников, мультирулем.Замыкает тройку Nissan Terrano за 1,22 млн рублей с 2-литровой силовой установкой, генерирующей отдачу в 143 л. с. Комплектация Elegance имеет мультимедийную систему с дисплеем на 7 дюймов, подогрев лобового стекла, ЭРА-ГЛОНАСС, удаленный запуск мотора, АКПП.На четвертой позиции расположился Hyundai Creta за 1,28 млн рублей, приводящийся в движение с помощью 121-сильного или 150-сильного мотора емкостью в 1,6 и 2 литра соответственно. Последнее место досталось Renault Kaptur за 1,28 млн рублей с мотором, генерирующим отдачу в 143 л. с.