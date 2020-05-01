Никита Джигурда вызвал на дуэль журналиста Владимира Соловьева





Джигурда намерен провести реальный бой, а не в онлайн-режиме. По мнению актёра, он «любит Соловьёва божественной любовью», вместе с тем нисколько не уважает журналиста за его поведение. Вспоминая прежние обиды, музыкант припомнил, что в одном из выпусков телеведущий нанёс ему оскорбление, причём ложь прозвучала непосредственно в передаче. Речь тогда шла о том, что популярный артист отдал кому-то денежные средства и приобрёл паспорт ДНР.Желание сразиться на дуэли с Владимиром Соловьёвым вызвано также тем обстоятельством, что тот, как заявляет актёр, не давал говорить в эфире Игорю Гундареву, учёному-вирусологу, профессору. К тому же, журналист ведёт себя несоответствующим образом с Василием Уткиным, которого Никита Джигурда, по его словам, очень уважает.