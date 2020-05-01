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Никита Джигурда вызвал на дуэль журналиста Владимира Соловьева

Актёр и музыкант Никита Джигурда подверг критике журналиста Владимира Соловьёва, речь идёт об оскорблениях в адрес блогера Василия Уткина. Артист предложил телеведущему выяснить отношения на дуэли, причём на боксёрском ринге.
Никита Джигурда вызвал на дуэль журналиста Владимира Соловьева

Джигурда намерен провести реальный бой, а не в онлайн-режиме. По мнению актёра, он «любит Соловьёва божественной любовью», вместе с тем нисколько не уважает журналиста за его поведение. Вспоминая прежние обиды, музыкант припомнил, что в одном из выпусков телеведущий нанёс ему оскорбление, причём ложь прозвучала непосредственно в передаче. Речь тогда шла о том, что популярный артист отдал кому-то денежные средства и приобрёл паспорт ДНР.

Желание сразиться на дуэли с Владимиром Соловьёвым вызвано также тем обстоятельством, что тот, как заявляет актёр, не давал говорить в эфире Игорю Гундареву, учёному-вирусологу, профессору. К тому же, журналист ведёт себя несоответствующим образом с Василием Уткиным, которого Никита Джигурда, по его словам, очень уважает.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:54

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