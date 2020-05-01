Учёные доказали, что глаз человека сообщается с мозгом с помощью ингибирующих импульсов





Специалисты из Северо-Западного университета обнаружили большое количество нейронов сетчатки, которые посылают в мозг ингибирующие импульсы. Ранее учёные были уверены, глаз способен посылать в мозг лишь возбуждающие сигналы. Ингибирующие импульсы меньше стимулируют нейроны мозга, в отличии от возбуждающих. Эксперты смогли установить, что огромное количество нейронов сетчатки принимает участие в формировании глубинных поведенческих механизмов, в частности, они играют большую роль в синхронизации циркадных ритмов с циклами дня и ночи, способствуют сужению зрачка при реакции на яркий свет.Благодаря лучшему пониманию взаимосвязи найденных нейронов с мозгом специалисты смогут более подробно исследовать влияние света на поведение организма человека. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, ингибирующие сигналы, которые посылаются нервами сетчатки в мозг, принимают участие в приспособлении глаза к свету. При неярком свете человек способен видеть окружающие. Если бы мозг получал лишь возбуждающие импульсы, зрачок сужался бы даже при тусклом освещении.