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Учёные доказали, что глаз человека сообщается с мозгом с помощью ингибирующих импульсов

Недавно учёные в ходе проведённого исследования смогли доказать, что глаз человека сообщается с мозгом не только с помощью одного сигнального пути. Экспертами были обнаружены ингибирующие импульсы, с помощью которых зрачок сужается при ярком свете.

Специалисты из Северо-Западного университета обнаружили большое количество нейронов сетчатки, которые посылают в мозг ингибирующие импульсы. Ранее учёные были уверены, глаз способен посылать в мозг лишь возбуждающие сигналы. Ингибирующие импульсы меньше стимулируют нейроны мозга, в отличии от возбуждающих. Эксперты смогли установить, что огромное количество нейронов сетчатки принимает участие в формировании глубинных поведенческих механизмов, в частности, они играют большую роль в синхронизации циркадных ритмов с циклами дня и ночи, способствуют сужению зрачка при реакции на яркий свет.

Благодаря лучшему пониманию взаимосвязи найденных нейронов с мозгом специалисты смогут более подробно исследовать влияние света на поведение организма человека. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, ингибирующие сигналы, которые посылаются нервами сетчатки в мозг, принимают участие в приспособлении глаза к свету. При неярком свете человек способен видеть окружающие. Если бы мозг получал лишь возбуждающие импульсы, зрачок сужался бы даже при тусклом освещении.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:01

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