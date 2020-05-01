«Он являлся настоящим человеком театра»: Актер Владимир Симонов с дрожью в голосе прокомментировал смерть коллеги Евгения Федорова

«Евгений Евгеньевич искренне любил и берег театр. Он много лет прослужил в Вахтанговском театре и был счастлив находиться в таком великом месте. Весь коллектив ценил и берег Федорова, который умел влиять на жизнь всего учреждения. Мне жаль, что его не стало!» - цитирует RT Симонова.





Руководство и коллектив театра выразили искренние соболезнования друзьям и близким Федорова. Дата и место проведения панихиды будут сообщены дополнительно.