Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два года

«Коронавирус пойдет на спад, когда им переболеют до 70% людей», - отметил ученый Майк Остерхольм в эфире канала CNN.





Ученые рассказали, что даже если в этом году все-таки появится эффективная и безопасная вакцина от COVID-19, то она не сразу станет доступна всему населению Земли. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2009 и 2010 годах, когда жители США не могли получить спасительную вакцину от бушевавшего гриппа.Пандемия КВИ тяжело поддается контролю и ее не так просто обуздать, как грипп. Причина кроется в высоком проценте бессимптомных случаев. Людей-носителей невозможно вычислить в толпе без анализа, а значит они заражают окружающих.