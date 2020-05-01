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Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Ученые из Центра исследований инфекционных заболеваний, созданного при Университете Миннесоты, допустили, что пандемия уханьского коронавируса может продлиться два года. Прогноз основан на данных о возбудителе и прошлом опыте борьбы с эпидемиями.

Ученые рассказали, что даже если в этом году все-таки появится эффективная и безопасная вакцина от COVID-19, то она не сразу станет доступна всему населению Земли. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2009 и 2010 годах, когда жители США не могли получить спасительную вакцину от бушевавшего гриппа.

Пандемия КВИ тяжело поддается контролю и ее не так просто обуздать, как грипп. Причина кроется в высоком проценте бессимптомных случаев. Людей-носителей невозможно вычислить в толпе без анализа, а значит они заражают окружающих.
«Коронавирус пойдет на спад, когда им переболеют до 70% людей», - отметил ученый Майк Остерхольм в эфире канала CNN.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:33

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