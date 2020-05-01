Тата Блюменкранц: «Мы с Валерой пытаемся спасти отношения»

Последнее время Тата и Валерий Блюменкранц начали часто высказывать друг другу претензии. Сегодня девушка опубликовала архивное видео, на котором она сидит за столом в кафе со своим бывшим возлюбленным. В комментарии она сообщила, что пытается спасти отношения с Валерием Блюменкранцем. Экс-участница «Дом-2» отметила, что у нее с бывшим мужем любовные отношения уже давно прошли, но они навсегда останутся связаны, ведь у пары есть дочь Беатрис. Тата Блюменкранц написала, что малышка копия своего отца и между ними особая любовь и связь, поэтому даже в моменты злости или обиды девушка не может плохо относиться к Валерию Блюменкранцу.Также она написала: «Сейчас мы вместе пытаемся найти некую форму симбиоза, чтобы спасти отношения в качестве родителей нашей девочки». При этом Тата Блюменкранц призналась, что у нее накопилось много обид, и она не знает, как быть дальше.