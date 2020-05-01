В Москве умер старейший артист Вахтанговского театра Евгений Федоров

«С прискорбием сообщаем о смерти Евгения Евгеньевича. Дата и место проведения панихиды пока неизвестны, родные заслуженного артиста РСФСР проинформирует о церемонии позднее», - рассказали в театре.





Федоров некоторое время назад перенес инсульт, но продолжал ходить на работу и выходить на сцену. В последнее время актер играл в двух постановках: «Последние луны» и «Улыбнись нам, Господи». Его жизнь была насыщенной и интересной, к примеру, в 1941 году он с однокурсниками из училища Щукина рыл противотанковые траншеи под Смоленском. Знаменитость удостоился медали, которую в послевоенные годы выдавали «За оборону Москвы».