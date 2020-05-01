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В Москве умер старейший артист Вахтанговского театра Евгений Федоров

В ночь на 1 мая в своей квартире в Москве умер Евгений Федоров. Его жизнь оборвалась в 96 лет из-за продолжительной болезни. Прискорбную новость о кончине старейшего артиста Вахтанговского театра сообщил пресс-центр учреждения.

«С прискорбием сообщаем о смерти Евгения Евгеньевича. Дата и место проведения панихиды пока неизвестны, родные заслуженного артиста РСФСР проинформирует о церемонии позднее», - рассказали в театре.

Федоров некоторое время назад перенес инсульт, но продолжал ходить на работу и выходить на сцену. В последнее время актер играл в двух постановках: «Последние луны» и «Улыбнись нам, Господи». Его жизнь была насыщенной и интересной, к примеру, в 1941 году он с однокурсниками из училища Щукина рыл противотанковые траншеи под Смоленском. Знаменитость удостоился медали, которую в послевоенные годы выдавали «За оборону Москвы».

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Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:43

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