В РФ продают электрическую Lada за 1 млн рублей
На одном из интернет-ресурсов к продаже предлагают отечественную электрическую Lada, владелец машины оценил её в 1,1 млн рублей. Авто представляет собой самую дорогую версию данной модели из присутствующих на рынке РФ.
Пробег названного транспортного средства составляет 26,5 тыс. км. Электрокар является серийным образцом и произведен в 2012 году. Владелец купил машину у одного из тольяттинских дилеров, причём тогда пробег электромобиля составлял 250 км. После приобретения авто его кузов покрыли специальным составом, что обеспечило сохранность элементов. В салоне разместили автономный отопитель Webasto, его хватает на 750 км пути.
В холодный период времени машину держали в тёплом гараже. Зимой, как уточняет хозяин электрокара, он им не пользовался. Полного заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть от 140 до 150 км. Электромобиль обладает системой рекуперации энергии.
Пробег названного транспортного средства составляет 26,5 тыс. км. Электрокар является серийным образцом и произведен в 2012 году. Владелец купил машину у одного из тольяттинских дилеров, причём тогда пробег электромобиля составлял 250 км. После приобретения авто его кузов покрыли специальным составом, что обеспечило сохранность элементов. В салоне разместили автономный отопитель Webasto, его хватает на 750 км пути.
В холодный период времени машину держали в тёплом гараже. Зимой, как уточняет хозяин электрокара, он им не пользовался. Полного заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть от 140 до 150 км. Электромобиль обладает системой рекуперации энергии.
Авто
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:30