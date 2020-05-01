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В РФ продают электрическую Lada за 1 млн рублей

На одном из интернет-ресурсов к продаже предлагают отечественную электрическую Lada, владелец машины оценил её в 1,1 млн рублей. Авто представляет собой самую дорогую версию данной модели из присутствующих на рынке РФ.
В РФ продают электрическую Lada за 1 млн рублей

Пробег названного транспортного средства составляет 26,5 тыс. км. Электрокар является серийным образцом и произведен в 2012 году. Владелец купил машину у одного из тольяттинских дилеров, причём тогда пробег электромобиля составлял 250 км. После приобретения авто его кузов покрыли специальным составом, что обеспечило сохранность элементов. В салоне разместили автономный отопитель Webasto, его хватает на 750 км пути.

В холодный период времени машину держали в тёплом гараже. Зимой, как уточняет хозяин электрокара, он им не пользовался. Полного заряда аккумулятора хватает, чтобы преодолеть от 140 до 150 км. Электромобиль обладает системой рекуперации энергии.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:30

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