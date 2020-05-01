Ольга Бузова пообещала в следующую среду номинировать Селену Майер на выгон
В студии шоу «Бородина против Бузовой» ведущая Ольга Бузова пообещала в следующую среду номинировать Селену Майер на выгон. Илья Яббаров обрадовался такому решению и поддержал его.
У Селены Майер и Ильи Яббарова продолжаются конфликты. Молодой человек готов сделать все, что в его силах, чтобы участницу реалити-шоу выгнали с проекта. В очередном выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Селену Майер обвинили в том, что она не строит отношения в периметре, а просто следит за порядком. Ольга Бузова предложила участнице «Дом-2» уйти за ворота и стать просто заведующей хозяйственной частью на проекте. Илья Яббаров сразу же поддержал решение ведущей и даже начал аплодировать.
Тогда в разговор вмешался Влад Кадони и заявил, что Селена Майер останется на проекте. Но Ольга Бузова решила иначе и заявила, что она лично номинирует Селену Майер на выгон в следующую среду. Когда девушка покинула студию, ведущая сообщила, что считает ее хорошим человеком, но при этом она заигралась и ей нужна помощь. Своим решением Ольга Бузова хочет подтолкнуть Селену Майер к отношениям на проекте.
У Селены Майер и Ильи Яббарова продолжаются конфликты. Молодой человек готов сделать все, что в его силах, чтобы участницу реалити-шоу выгнали с проекта. В очередном выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Селену Майер обвинили в том, что она не строит отношения в периметре, а просто следит за порядком. Ольга Бузова предложила участнице «Дом-2» уйти за ворота и стать просто заведующей хозяйственной частью на проекте. Илья Яббаров сразу же поддержал решение ведущей и даже начал аплодировать.
Тогда в разговор вмешался Влад Кадони и заявил, что Селена Майер останется на проекте. Но Ольга Бузова решила иначе и заявила, что она лично номинирует Селену Майер на выгон в следующую среду. Когда девушка покинула студию, ведущая сообщила, что считает ее хорошим человеком, но при этом она заигралась и ей нужна помощь. Своим решением Ольга Бузова хочет подтолкнуть Селену Майер к отношениям на проекте.