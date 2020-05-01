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Филипп Киркоров стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от Олега Газманова

Олег Газманов поздравил в своем Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова с прошедшим днем рождения. Музыкант заявил, что король российской эстрады стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от него.
Филипп Киркоров стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от Олега Газманова

Накануне Филипп Киркоров отпраздновал в кругу семьи свой день рождения. Артисту исполнилось 53 года. Сегодня Олег Газманов решил поздравить известного певца с прошедшим праздником. Музыкант опубликовал видео, на котором поет свою переделанную песню под названием: "Единственная". В комментарии исполнитель рассказал, что его дочь Марианна попросила сделать для Филиппа Киркорова музыкальную открытку ко дню рождения, что и сделал Газманов.

Подписчики обрадовались просмотренному ролику. Они еще раз поздравили короля отечественного шоу-бизнеса с 53-летием и пожелали ему удачи, здоровья, благополучия и радости в жизни. Также фанаты высоко оценили оригинальное поздравление Олега Газманова и поблагодарили его дочь за подсказку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:59

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