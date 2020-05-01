Филипп Киркоров стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от Олега Газманова

Накануне Филипп Киркоров отпраздновал в кругу семьи свой день рождения. Артисту исполнилось 53 года. Сегодня Олег Газманов решил поздравить известного певца с прошедшим праздником. Музыкант опубликовал видео, на котором поет свою переделанную песню под названием: "Единственная". В комментарии исполнитель рассказал, что его дочь Марианна попросила сделать для Филиппа Киркорова музыкальную открытку ко дню рождения, что и сделал Газманов.Подписчики обрадовались просмотренному ролику. Они еще раз поздравили короля отечественного шоу-бизнеса с 53-летием и пожелали ему удачи, здоровья, благополучия и радости в жизни. Также фанаты высоко оценили оригинальное поздравление Олега Газманова и поблагодарили его дочь за подсказку.